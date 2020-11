Bolets com mai

Les mesures preses per frenar la pandèmia faran aquest cap de setmana que per primer cop els bolets del Berguedà siguin per als berguedans i els del Solsonès per als solsonins, i així successivament. Vull dir que no tinc memòria que mai abans els bolets de tardor siguin per a les persones del mateix municipi. Això serà així perquè no hi haurà saturació als habituals llocs micològicament productius i que són àmpliament coneguts, tant que s'hi poden trobar persones de tota la geografia catalana. Això no vol dir que en aquests punts no hi hagi d'haver aquest cap de setmana molt personal buscant rovellons, llenegues, camagrocs, fredolics, llengües de bou... Hi podria haver molts residents a la població però que habitualment fugen d'aquests espais perquè estan plens de gent i amb els camins i els vorals de les carreteres saturats de cotxes. Ara els tindran per a ells i els podran recórrer, si volen, com mai abans ho havien pogut fer un cap de setmana de temporada. No és que sigui molt consol en relació amb la tràgica situació que estem vivint, però amb tots els mesos que ja portem i els que ens queden recomano fervorosament no deixar passar cap aspecte positiu per aixecar l'ànim i seguir plantant cara al virus, perquè a banda de l'allau de males notícies alguna de simpàtica també ens cal.