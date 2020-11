Pernil i formatge

Resulta que ahir va ser el Dia mundial del sandvitx. Que el popular matacucs de la gana tingui el seu dia no ens ha d'estra-nyar, perquè n'hi ha per a totes les dedicacions. Segons diainternacionalde.com, demà mateix és el dia del pallasso i el de la conscienciació contra els tsunamis. I demà passat és el dia del saxofon. La setmana que ve se celebra, entre d'altres, el dia del solter, que va ser promogut l'any 1993 per la universitat xinesa de Nanquín i ja és una data comercial a gran part de l'Àsia. El sandvitx no és pas menys important per a la Humanitat. El diccionari oficial de la llengua catalana considera que sandvitx significa entrepà, sense matisos, però altres idiomes afinen més. En castellà s'aclareix que és de pa de motlle, diferent dels elaborats amb llesques de pa rodó, o amb barretes tallades al llarg, que entren en la categoria dels «bocadillos». En català, atesa la sinonímia dels dos conceptes, d'un entrepà fet amb una barra sencera de quart en podríem dir sandvitx exactament igual que del rectangular biquini, que pren el nom del lloc on es va fer popular: la sala de ball Bikini, oberta a Barcelona el 1953. Embolicar viandes amb el pa per menjar-s'ho tot junt, amb les mans i sense enllardar-se, és una tècnica antiga, que probablement ja s'usava a l'Egipte faraònic; a la Mediter-rània oriental s'omplen de carn i verdures unes llesques enrotllades de «pita», paraula d'origen grec que significa «pa». Grecs i turcs en serveixen al carrer, i són el mateix encara que en diguin diferent. A la Ribera d'Ebre fa segles que farceixen panets rodons amb arengades, ceba, tomàquet i alls escalivats; en diuen «clotxa» i va néixer com un dinar que els pagesos s'enduien al tros. En comparació, el sandvitx és una modernitat, introduïda per l'anglès John Montagu, comte de Sandwich, per poder fer una queixalada mentre jugava a cartes sense embrutar-les. Ahir va ser l'aniversari del seu naixement; d'aquí ve la celebració del referit dia mundial, i no pas del fet que ahir els ciutadans dels Estats Units fossin cridats a les urnes per triar entre un candidat bullit com el pernil dolç i un de greixós com el formatge de fondre.