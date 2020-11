Pel·lícules

A l país on el trampós nomena els magistrats que l'han de jutjar, la meitat dels votants han decidit que prefereixen l'hamburguesa amb formatge industrial i cansalada cruixent, llardosa i plena de colesterol, abans que un peix bullit amb poca sal, saludable i digestiu però brutalment insípid.



Francament, amb l'onada de tristesa que tot ho envaeix, no és fàcil retreure'ls-ho. Trump fa angúnia per mil motius, però Biden, amb aquell trotar cap al faristol i els lapsus de memòria a mig discurs, també en fa molta.



Sumem-hi que el sistema electoral permet de vegades la victòria del menys votat. Per exemple, ara fa quatre anys. S'ho haurien de mirar, però els encarregats de mirar-s'ho són precisament aquells a qui afavoreix l'anomalia. Els passa el mateix que a les eleccions catalanes, on a la demarcació de Barcelona regna el principi d'una persona, mig vot, i els que podrien resoldre-ho són aquells que hi surten guanyant.



Llavors hi ha l'embolic neuròtic del recompte inacabable. Estats Units és la pàtria de Google, Apple, Microsoft i Amazon, per citar les tecnològiques digitals planetàries més conegudes. Els seus ordinadors descomunals, cables transoceànics, i galetes invasores amb algoritmes invencibles, arriben a tot arreu al mateix temps i ens permeten saber-ho tot en mil·lèsimes de segon. Com és que el país d'aquestes empreses necessita quatre dies per fer un recompte de vots? Un espectacle penós que omple d'orgull i satisfacció els qui, a la vella Europa, els comptem a mà i coneixem el veredicte de les urnes abans d'anar a dormir.



I el destí del planeta? I la pau mundial? I la globalització? Ves a saber. Durant el mandat agressiu del milhomes Trump, la Xina s'ha fet més forta que mai. I Estats Units ha repatriat un munt de militars escampats pel planeta. Se'n recorden del «yankee go home» del segle passat? Doncs ell ho ha fet, més que no pas el simpàtic Obama. Les aparences enganyen i els governants acaben decidint a partir del càlcul d'interessos. Amb quina roba ho vesteixin ja és una altra cosa. Les pel·lícules no són de veritat.