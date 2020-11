El preu de les deixalles

Si algú es va pensar que amb la implantació del porta a porta el rebut de les deixalles s'abaixaria, estava equivocat. El cost de gestionar les deixalles no és només econòmic sinó mediambiental. Simplement s'incrementarà menys que si no s'hagués implantat (deixant de banda l'IPC de rigor). Per què? Perquè per cada tona de deixalles que els camions dipositen a l'abocar de Font Ollera s'ha de pagar una taxa, una mena de peatge. I aquest cost creixerà exponencialment els propers anys, ja ho està fent. I per què? Perquè les autoritats reclamen que es recicli per ser més sostenibles i per no convertir el nostre planeta en un femer encara més gros. Per això es castiga a qui no fa els deures. Com? Fent pagar més si no es recicla.

Al Berguedà al seu dia es va fer una aposta política decidida i valenta per arraconar els contenidors i aplicar el porta a porta als 12 pobles més grans. Gràcies a això s'ha convertit en la comarca que més recicla de Catalunya, una excel·lent notícia per als berguedans que hem comprovat que no costa tant i que ara quan veiem un contenidor se'ns fa estrany. Al Berguedà falta aplicar un nou model als 19 municipis restants. Estem en un període de transició i encara s'han de millorar i ajustar coses. Però esperem que d'aquí a pocs anys paguem per generació: qui més recicli menys pagarà.