Donald Trump, ell tot sol, ha polaritzat els Estats Units. Ha aconseguit que milions de persones, més que en cap altres eleccions presidencials, es mobilitzessin per fer-lo fora a través de les urnes, i que quasi tants altres milions es posessin en marxa per defensar-lo aferrissadament d'unes enquestes negatives. Trump i l'esfera comunicativa que l'acompanya han elevat la temperatura política fins a extrems desconeguts i costarà refredar-la, tot i que ja han sonat alarmes significatives, com el fet que una gran xarxa social avisi que els seus missatges són de dubtosa credibilitat, o que tres grans cadenes de televisió interrompin la transmissió d'un discurs per dir que menteix. Alguns centres de poder han decidit que cal abaixar el termòstat.



Que la polarització afavoreix la participació ho sabem a Catalunya per les xifres rècord de votants el desembre del 2017, però aquell clima l'havien escalfat entre tots, els de Puigdemont i els de Rajoy, els manifestants i els jutges, amb l'1-O, el 3-O, la DUI, el 155, els empresonaments... L'independentisme va votar com mai però també ho van fer els contraris, els quals, a més a més, van optar per la versió més intransigent. La mobilització simètrica va fer que les proporcions amb prou feines variessin, i a Estats Units ha passat quelcom similar; la diferència amb fa quatre anys és que unes quantes monedes en equilibri inestable han caigut de l'altre costat. Ara bé, mentre a Catalunya hi havia dues bandes que s'ensenyaven les dents, Trump jugava sol, perquè mentrestant els demòcrates estaven donant voltes als seus dubtes existencials.



Trump va triomfar per la via populista d'assenyalar enemics com explicació a tots els problemes, i ell mateix es va convertir en l'enemic a batre per a molts ciutadans escandalitzats; una reacció que, al seu torn, ha estat assenyalada com el nou enemic pel personatge i els seus partidaris. Són dinàmiques útils per forçar canvis de poder però que poden cremar-ho tot si no s'afanyen a fer baixar la temperatura; aquest és el repte que tenen ara mateix a l'altre costat de l'Atlàntic.