Una por que creix a la Cerdanya

A la Cerdanya hi ha una por que ningú no s'atreveix a verbalitzar. Amb la segona onada de la pandèmia afectant tot el país i les activitats d'oci i econòmiques aturades, la comarca no es pot permetre encarar un hivern sense la temporada d'esquí. La Generalitat ha obligat a aturar les competicions de futbol de Tercera en avall, la resta de lligues d'altres esports, les activitats extraescolars i alguns cursos de formació complementària. I amb la gent a casa, milers de treballadors de la indústria de la neu es pregunten, quasi ja a la meitat del mes de novembre, què passarà quan la neu comenci a caure i permeti a les estacions obrir la temporada. Masella ja té a punt la pancarta de primera estació del Pirineu a engegar els remuntadors, però els seus pisters, com els de la resta d'estacions, són a casa preguntant-se si podran treballar, si és millor que comencin a buscar feina en altres sectors o si és el moment de marxar de la comarca. Molts han pogut treballar durant l'estiu en les colònies que s'han pogut celebrar agafades amb pinces, però els estalvis es van acabant. L'esquí és el gran motor econòmic de la Cerdanya i el Pirineu, amb una repercussió de cinc euros sobre la vall per cada euro de forfet; nou euros per cada euro invertit a les estacions i un impacte de 374 milions d'euros cada any al Pirineu. Un sector indispensable.