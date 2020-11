La pel·lícula Els aeronautes em va cridar l'atenció pel títol. Narra una ascensió en globus inspirada –només inspirada– en fets històrics. Els viatges captiven. Ja siguin els dels aeronautes que es desplacen en una nau aèria, com un globus; els dels astronautes o cosmonautes que travessen minúscules parts del cosmos; els dels cibernautes que no es mouen de lloc; els mitològics argonautes embarcats en la nau Argo o els autonautes de la cosmopista de l'enyorat Cortázar. Tots són protagonitzats per nautes, mariners, navegants. Viatgers. Es podrà navegar pel temps i tornar des del futur a l'instant que s'escriuen aquestes paraules per avergonyir-se de la poca perícia o la limitada visió que pot deixar al descobert una perspectiva més sàvia. O no. I entendre que la navegació és el conjunt d'encerts i també d'errors, tots ells valuosos pel que revelen en cada moment. Els viatgers gaudeixen de l'aire a la cara en la motocicleta o amb la finestreta abaixada del cotxe o amb els braços oberts al capdavant del veler, mirant per la finestra de l'avió o a través de les ulleres de bussejar. Frueixen del moment. Un sospir, una exhalació, una comunió. Contínuament se'ns oblida que cada instant som nautes de les nostres vides i que encara que poguéssim tancar el cercle i repetir el moment, no ens banyaríem al mateix riu.