L'streaming com a solució

Els aficionats a l'esport de competició de la seva ciutat o poble han vist tallada d'arrel la possibilitat de gaudir-ne presencialment. D'una banda perquè totes els campionats d'àmbit català estan aturats i els que sí que es juguen, els de les categories estatals, es fan a porta tancada, sense públic a les instal·lacions. Per aquest motiu, els clubs se les han hagut d'enginyar per satisfer els seus socis i simpatitzants perquè, d'una forma o altra, puguin seguir els seus equips. Una opció que ja estan fent servir moltes entitats i que funciona, amb destacades quotes d'audiència, és la de les retransmissions en directe per streaming ja sigui per Instagram o YouTube. Per aquesta via informàtica, els aficionats més cremats tenen imatges, normalment amb bona resolució, dels partits corresponents, que poden veure en directe o en diferit. És cert que hi ha clubs que tenen molta cura d'aquestes retransmissions amb locució i comentarista inclosos. D'altres només n'emeten les imatges. Normalment, les entitats, gràcies als seus patrocinadors més fidels, cobreixen les despeses, però, almenys de moment, en cap cas en fan benefici. Si s'allarguen les restriccions, almenys pel que fa referència a l'entrada de públic a les instal·lacions esportives, l' streaming segurament serà una solució que s'anirà estenent entre els clubs, i qui sap si pot ser una nova font d'ingressos, tenint en compte l'estretor econòmica que la pandèmia ha provocat a tots els àmbits i en especial a l'esport en tots els seus nivells.