Silenci, hi ha un virus

Els experts no s'acaben de posar d'acord en com s'encomana el coronavirus. Que si per contacte amb una superfície bruta -d'aquí el netejar-se les mans sovint-, que si per gotetes de mocs o saliva que hagi expulsat una altra persona davant teu –d'aquí la distància social i la mascareta– o si pels maleïts aerosols, o sigui que el virus dels pebrots està en suspensió a l'aire que respirem –d'aquí la mascareta, també? Neteja de mans, distància social i mascareta és l'únic que podem fer per evitar encomanar-nos. Sembla que ara també hi podem afegir el silenci. Un informe del ministeri de Ciència del Govern espanyol diu que cada cop hi ha més evidències que els aerosols són una font de contagi de primer ordre, i el grup d'experts que l'ha redactat proposa abaixar la veu o directament callar en llocs on hi hagi molta gent per evitar escampar el virus, a més a més de fer una ventilació generosa. Al Japó, per exemple, trens, metros i busos van atapeïts de gent a tota hora, però el silenci que hi ha és sepulcral. Ningú no parla ni pel mòbil –tothom se'l mira, això sí– i no és pas d'ara, sinó de fa anys. Si hi afegeixes que bona part de la població ja tenia per costum dur mascareta, el resultat és que la pandèmia ha causat 2.000 morts i ha afectat 120.000 japonesos. A Espanya, un milió i mig de positius i 41.600 morts. Silenci.