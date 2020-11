Per què em vacunaré

Tot i que l´edat ja em situa en un grup de risc, no seré dels primers a qui oferiran la vacuna de la covid-19, perquè ni visc ni treballo en una residència de la tercera edat. Visc a casa meva i també hi escric aquests articles. No sé en quina de les divuit categories establertes pel ministre Salvador Illa estaré classificat i en quina etapa del pla de vacunació em convocaran a visitar els amables injectors de pfizers i òxfords, però ara mateix els avanço una confessió: jo diré que sí, que endavant, que ja em poden punxar i tornar-hi per la segona dosi. I no és que tingui una fe cega en la ciència; de fet, intento ser moderadament descregut respecte de quasi tot. La raó per vacunar-me, i per desitjar fer-ho com més aviat millor, són les notícies sobre l´alt percentatge de ciutadans reticents que la rebutjaran, o que proposaran: «si de cas comencin per algú altre, i si no li passa res dolent ja m´ho pensaré». No jutjo els seus motius, simplement en constato l´existència, i el fet evident que com menys persones es vacunin, més temps patirem la indesitjable companyia de la pandèmia. Encara més: potser el fet mateix que comenci la campanya precipitarà un estat d´eufòria despreocupada que farà caure abans d´hora les mascaretes i les precaucions. Si tingués la certesa que la vacunació serà abraçada per la immensa majoria del país, jo me´n podria despreocupar, ja que la circulació del maleït coronavirus tindria els dies comptats. Però si no és així, correré perill, i per evitar-ho vull ser vacunat. Els possibles efectes secundaris no em fan tanta por com l´actitud negativa d´una part important dels meus conciutadans. Si considero possible que el veí de replà amb qui comparteixo ascensor, el comensal a la taula del costat del restaurant, o l´espectador que estossega a la fila del darrera del teatre, hagin rebutjat la mesura preventiva, és lògic que vulgui defensar-me de l´amenaça que poden representar sense voler; o bé els evito tant com puc amb una mena de confinament de baixa intensitat, o bé em vacuno per assegurar-me que els seus virus, cas que en traginin, no s´abraonaran sobre el meu organisme.