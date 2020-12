La tercera onada que no hauria de ser

Que a Manresa i a una vintena més de municipis de la Catalunya central facin cribratges massius no és una bona notícia. Vull dir que està bé que en facin i quants més millor. Ja n´hi va haver a Manresa a finals d´octubre i principis de novembre. Els nous et venen a dir que la situació en aquesta zona, tot i que ha millorat, no ho ha fet prou i encara cal estar alerta perquè baixi la incidència. Ho deia a aquest diari el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de la Fundació Althaia, Rafel Pérez: o tothom fa les coses molt bé, i tothom vol dir tothom, o ens caurà a sobre una tercera onada. Ho deia perquè d´això en sap i hi entén, i també perquè va passar la malaltia a les primeries. No ho va passar gens bé. Era quan el sistema sanitari va trontollar per l´allau d´ingressos, pel desconeixement de la malaltia i perquè els professionals sanitaris es van encomanar -i van encomanar recordava igualment a aquest diari la també metgessa d´infeccioses d´Althaia Antònia Flor. D´acord que els ingressos i les defuncions han baixat, però un mort ja és massa, i que l´organització a nivell assistencial està més ben plantejada que no pas el març i l´abril passat. No sé si també us ha passat, però conec més gent que ha tingut la covid en aquesta segona onada que no pas en la primera. I prefereixo que no hi hagi una tercera. I tu?. Doncs fem-ho bé.