Engrescats al nucli antic

Mentre hi ha qui es continua posant les mans al cap cada vegada que sent algú parlar del barri vell o del nucli antic de Manresa, i que de ben segur estaria disposat a rentar la boca amb sabó al sacríleg en qüestió per no dir Centre Històric, aquesta setmana, en la presentació de la futura seu del Govern de la Generalitat a la capital del Bages, un dels arquitectes del projecte no només no va tenir cap problema per parlar del nucli antic en diverses ocasions sinó que va trencar esquemes convertint l´entrada general a l´edifici, no per la Baixada de la Seu, com era d´esperar, sinó pel carrer de la Codinella, que en una enquesta de carrer és molt probable que un alt percentatge de manresans no sàpiga situar en el mapa. La intervenció encomana optimisme perquè, una vegada acabada, el 2026, portarà moviment de gent a un sector de la ciutat que ho necessita. Beneficiarà la restauració i aquesta pot cridar altres negocis i, per fi, fer que el rovell de l´ou de Manresa bategui fort. L´edifici que ampliarà el dels antics jutjats tindrà un pati interior pel qual es podrà passar com si es tractés d´un carrer més per fer drecera per anar a la Seu des de la Codinella. Malgrat que podria quedar obert a la nit, estarà tancat. Més enllà de les opinions estètiques de cadascú, el projecte engresca, i això, especialment en una època com l´actual, s´agraeix molt.