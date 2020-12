Reial pronunciament

El 31 d´octubre del 2013 el llavors príncep d´Astúries, Felip de Borbó, va rebre en audiència representants de la XIX promoció de l´Acadèmia General de l´Aire, que celebrava les noces d´or. Aquests últims dies els mateixos protagonistes s´han tornat a relacionar d´una manera més tensa: un grup de caps i oficials retirats d´aquella promoció ha enviat al rei una carta en la qual l´alerta de la imminent destrucció d´Espanya a mans del Govern «socialcomunista». Tot seguit n´hi ha arribat una de semblant signada per membres de la XXIII promoció de l´Acadèmia General Militar, que havia celebrat les noces d´or el 2014. Es considera que els promotors buscaven l´adhesió d´altres col·lectius al que, en altres temps, s´anomenava «pronunciamiento», i el cert és que hi n´hi ha hagut: un fet inquietant. Tots dos grups van passar per les respectives escoles d´oficials els anys seixanta del segle passat, en ple franquisme i quan la ideologia de la dictadura s´ensenyava a les aules (si ho feia a les civils, encara més a les militars). Les coses que s´aprenen de molt jove no s´obliden. Coses com que el comunisme vol destruir Espanya, que se´l va vèncer a la guerra (la «cruzada») però que pot tornar si es bada, perquè el dimoni és molt astut. Ara els seus propagandistes de referència els escalfen el cap amb la «deriva socialcomunista que trenca Espanya» i decideixen pronunciar-se davant el rei, entre presa i presa de la medicació i, alguns, entre ximpleria i barbaritat al xat. Com que és de bona educació respondre les cartes personals, i el rei Felip VI és una persona ben educada, cal esperar que les contesti, i ja que s´han divulgat, també la resposta hauria de fer-se pública. Esperem amb candeletes les paraules que els adreçarà i que no poden ser altres que les derivades d´emparar-se en l´autoritat que li concedeixen per exigir-los que deixin de jugar amb les coses de la política i de posar en qüestió l´autonomia del poder civil i la subordinació dels uniformats. Si el 3 d´octubre del 2017 va pronunciar-se amb energia i publicitat, seria lògic esperar que ho faci ara, i amb molta contundència.