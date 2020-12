Manresa, ciutat de museus?

Sent generosos, per a molts turistes Manresa és una ciutat de mig dia i gràcies, de les que ofereixen petits tresors, però insuficients per quedar-s´hi a dormir i just per donar propina a la restauració. No és un cas únic, en la mateixa situació hi ha moltes més poblacions. Algunes, però, s´han sabut treure de la butxaca noves propostes turístiques amb capacitat de generar negoci al seu entorn. La qüestió rau en trobar allò que et diferencia per convertir-ho en atracció sense pudor. Manresa és una ciutat d´art barroc i ignasiana i està fent passes per fer-ho notar. Però té més teca. És un lloc que traspua bàsquet, amb una col·lecció de trofeus -Lliga i Copa incloses- ara desaprofitada en una sala del Nou Congost. També és el bressol del PTV i, entre el Clàssic Motor Club i la col·lecció de microcotxes de Toni Tachó, en podria sortir un museu com el de l´Automòbil de Mulhouse. I si Swarovski atrau una munió de visitants fins al seu parc-museu situat al bell mig del Tirol, els joiers Tous també podrien acabar fent el mateix si evolucionés el seu arxiu-museu que acaba d´estrenar. I per què no? Crear un museu dedicat a la fotografia partint, per exemple, de l´arxiu d´aquest diari i de tants fotògrafs que han passat per la Catalunya Central. Manresa té matèria prima de sobres. Només li cal creure-s´ho i pressupost per invertir.