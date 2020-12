El dia V contra el covid-19

Dia V per al combat del covid-19. V de vaccine (vacuna en anglès). Primera vacuna posada a una dona de 90 anys, a punt de fer-ne 91, a Anglaterra. A l´Hospital Universitari de Coventry. Aquesta era la primera dosi de la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNtech. La persona protegida és Margaret Keegan, que es originària del nord d´Irlanda (Enniskillen) i que va ser atesa per una infermera d´origen filipí, May Parsons. A Catalunya, especialment a Barcelona, han estat els dies C (C de Consum). Tornar a comprar compulsivament, massivament, fent cues per entrar, fent cues a les caixes per pagar, intentant que algú t´expliqui el producte, majoritàriament sense èxit. Comprar pensant en la pandèmia, és a dir, pensant que si les xifres que ens marquen el nostre dia a dia s´enfilen, tot això que tindrem embolicat en paper de regal o al congelador, esperant els àpats dels dies de Nadal. La vacuna no ha estat la responsable del consum, segur, entre d´altres raons perquè tot i que veiem a prop la possibilitat de vacunar-nos encara no sabem quan en podem disposar al nostre país. Quan uns comencen a vacunar i els altres provisionen els casos de covid-19 al món sumen 66,7 milons d´afectats (549.000 nous contagis en les últimes 24 hores). Ara per ara, només la vacuna sembla que ens pugui alliberar. Bon dia V.