Enyor dels déus

Una enquesta internacional va determinar aquest estiu que un 55% dels espanyols considerava «definitivament o probablement certa» l´existència d´«un sol grup de persones que controlen els esdeveniments i governen junts el món», segons va informar el diari britànic The Guardian, participant de la recerca, i ha recordat fa pocs dies l´escriptor Yuval Noah Harari (Sapiens) al New York Times. La creença en el que Harari anomena «Camarilla Mundial» és la màxima expressió de la cosmovisió conspirativa, aquella que ens fa sospitar l´existència de perverses intencions, mogudes per secrets interessos, davant cada fenomen desconegut o cada novetat inesperada. L´escriptor dedica moltes línies a explicar per què la teoria no s´aguanta, i ho fa per donar als seus lectors bons arguments per discutir amb els conspiranoics; és un esforç meritori però hem de ser escèptics sobre els resultats, perquè l´experiència ensenya sobre la inutilitat de discutir amb un terraplanista. Aquest sempre té una resposta definitiva: «això és el que ells volen que creguis, però a mi no m´enganyen».

Darrera de la fe en l´existència de la Camarilla Mundial probablement s´hi trobi l´enyorança de l´antiga divinitat, aquella que tot ho determinava: les pluges i les sequeres, els naixements i les morts, les guerres i les paus, la salut i les malalties, la fortuna i la misèria. Júpiter disparant llamps o Jehovà tombant les muralles de Jericó. I el diable com a divinitat negativa quan vam decidir que el Déu únic era bona persona. Si tot el que passa i ens passa és obra dels déus, no val la pena atabalar-se: uns quants sacrificis i oracions, i que sigui el que ells vulguin. Però quan falla aquesta explicació, ens quedem sense. Per què no soc ric, feliç, estimat, saludable, llest, admirat...? Per què ho són altres persones que em cauen malament? (De fet, em cauen malament perquè ho són). Si no és voluntat dels déus ha de ser voluntat d´algú que tingui un poder equivalent i que sigui igualment misteriós i inefable. La Camarilla Mundial. Ja tenim culpable: quin descans.