Carta oberta al Patronat d'Althaia

Ens dirigim als membres del Patronat d´Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, per traslladar-los el nostre desconcert, malestar i oposició al fet de no practicar avortaments a l´hospital del qual són patrons.

La legislació reconeix el dret a l´avortament durant les primeres catorze setmanes d´embaràs, sense que l´embarassada hagi d´al·legar cap raó per dur-lo a terme. Excepcionalment, es pot interrompre un embaràs més enllà d´aquest termini si hi ha complicacions mèdiques. Aquests són un drets que, tot i ser limitats al nostre entendre, a Althaia no s´estan complint, privant d´aquest dret a les dones del Bages, Moianès i Solsonès.

Com sabran, els avortaments es realitzen seguint dos procediments. Un d´ells és el farmacològic, que només es pot seguir dins de les primeres deu setmanes de gestació. Les altres tècniques són quirúrgiques. Les persones que desitgen interrompre el seu embaràs i no han complert les nou setmanes de gestació tenen dret a triar lliurement si prefereixen fer-ho amb un procediment farmacològic o quirúrgic. A partir de les deu ha de ser necessàriament quirúrgic.

A l´hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, l´hospital de referència per a més de 200.000 persones, no és possible avortar-hi. Els avortaments en aquestes tres comarques són duts a terme per l´ASSIR del CAP Bages gestionat per l´ICS, però existeixen limitacions. Només és possible avortar farmacològicament i dins de les primeres nou setmanes de gestació. Els avortaments farmacològics entre la novena i desena setmana són derivats al Consorci Sanitari de l´Anoia. Mentre que els avortaments quirúrgics, amb independència de la setmana de gestació, es deriven a clíniques de caràcter privat i amb seu a Barcelona.

Tenim constància que des d´Althaia s´han practicat avortaments en casos excepcionals, només en aquells en què existeix un clar risc per la vida de la mare o malformacions severes del fetus. Demostrant que es disposa de personal, infraestructura, formació i instrumental per realitzar avortaments.

D´ençà de l´any 2009 el motiu esgrimit pel qual no s´ofereixen avortaments voluntaris és perquè el comitè d´ètica de la institució «ha invertit temps i especialització en altres àmbits». Deixant clar que es tracta de manca de voluntat. En aquest sentit cal recordar que un metge pot fer objecció de consciència, però una institució no té aquest dret.

Per tant, la situació actual obliga a les dones que volen avortar a traslladar-se a altres punts del territori, obligant-les a fer un desplaçament innecessari, allunyant-les del seu entorn proper i espai de seguretat.

Per tot això ens hem vist amb l´imperatiu ètic i moral d´adreçar-nos al conjunt del Patronat per fer-los coneixedors que el pròxim 17 de desembre, com a Fem Manresa presentarem una proposició al Ple de la Corporació, com a part integrant d´aquest Patronat, per sol·licitar la convocatòria d´un Patronat extraordinari amb un únic punt a l´ordre del dia: garantir el dret a l´avortament de les dones del qual som hospital de referència.

Davant d´aquesta proposició, instem a cadascun de vostès, com a màxims responsables de la institució que representen, que es posicionin a favor de garantir els drets reproductius de les dones del nostre territori, tal i com exigeix la llei.

Tindran sobre la taula l´oportunitat de triar, l´oportunitat de garantir drets reproductius o de denegar-los, l´oportunitat d´estalviar un patiment innecessari o d´allargar-lo en el temps.