Aquesta setmana es va presentar a Gironella un nou projecte comunicatiu ben engrescador per tots els berguedans. Ràdio Gironella. La idea, sorgida de la inventiva particular de Lluís Barniol durant el primer confinament de la covid-19, ha anat realitzant petits passos en les últimes setmanes i l´Ajuntament de Gironella, sempre viu i atent, ha decidit apostar-hi fermament, oferint els continguts de la ràdio en format podcast a la seva aplicació i també en un nou lloc web dedicat exclusivament a aquest projecte. Per si fos poc, Gironella està treballant per trobar una freqüència per escoltar la ràdio a les ones tradicionals, ajudant d´aquesta manera a les persones grans del municipi que no dominen la tecnologia. En moments especialment complicats pel periodisme a la comarca, iniciatives com la de Ràdio Gironella i consistoris convençuts i valents per donar espai al periodisme de proximitat deixen veure un petit bri d´esperança. Les comparacions son odioses. Sí. I més entre Berga i Gironella. Però el govern de la suposada capital va rebutjar recentment una moció per reactivar Ràdio Berga d´immediat. Sembla, o això volem creure, que el projecte de Berga també va en la bona direcció, però com va afirmar el regidor Marginet, calen accions. Res seria més beneficiós per la comarca que tenir, ben aviat, tres ràdios municipals funcionant a ple rendiment. Llarga vida, Ràdio Gironella.