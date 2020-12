Better call 010

Better call Saul és una sèrie televisiva -preqüela de Breaking Bad- que explica les peripècies de l´advocat Saul Goodman quan encara era Jimmy McGill. El títol de la sèrie és tota una declaració: si tens un problema, és millor trucar a Saul. I un problema és el que té Manresa amb l´abandonament de mobles, electrodomèstics i altres voluminosos a les voreres. Un problema que pesa gairebé set-centes tones cada any. Així que no és petit. Aquest problema costa un munt de diners als ciutadans. Encara que no se n´adonin, costa diners a les mateixes persones que el generen. Perquè, ¿saben d´on surten els més de cent mil euros l´any que es malbaraten no concertant la recollida de voluminosos? Doncs de la butxaca de tots. No són els diners de l´Ajuntament, són els diners de tots. Així que si canvien mobles o electrodomèstics i no se sap què fer-ne és millor trucar al 010 perquè els vinguin a recollir i a carregar-los a la furgoneta. De moment hi ha en marxa una campanya informativa a peu de carrer amb agents cívics. El pas següent ha de ser una sanció de volum suficient perquè els infractors es plantegin seriosament si és millor trucar al 010 o a Saul Goodman perquè intenti que esquivin la clatellada, cosa que els costarà encara més diners que la multa. Així que és millor trucar al 010.