Fantàstica Manresa

Per poc que se sàpiga explotar, l´antic torrent de Sant Ignasi pot arribar a ser un notable atractiu de turisme cultural a Manresa, especialment per als estudiosos de la història de l´art, branca arquitectura, ja que en escassos metres hi trobaran de tot, el més antic i el més modern. No serà un paisatge urbà coherent, per descomptat, però sí força entretingut, propici per a visites guiades d´allò més enriquidores. Ramats d´escolars faran l´itinerari en companyia dels seus professors, i en trauran tant de profit com de deu excursions monogràfiques. Hi descobriran el gòtic més monumental tot mirant amunt cap a la Seu, i el gòtic més modest a la capella de Sant Marc, des d´on s´albira el barroc eclesial de la Cova. Contemplaran l´arquitectura industrial del segle XIX a la fàbrica del Salt, més coneguda com de l´Aranya, i la del primer terç del segle XX al que queda de la Fàbrica Nova. D´un extrem a l´altre, un gran repertori d´edificis residencials: ara una romanalla d´abans de la guerra, ara successives expressions de la modèstia econòmica, amb el protagonisme final de la promoció pública recent, que constitueix un estil en ella mateixa. També hi trobaran la provocació visual de la passera tubulada o dels nous accessos formigonats al museu del Barroc: els professors tindran camp per córrer explicant què pinten aquells artefactes al cor del nucli antic. A tota aquesta variada col·lecció, calaix de sastre de la història arquitectònica de la ciutat i del país, s´hi afegirà d´aquí a pocs anys la gran façana de vidre dels serveis territorials de la Generalitat. Al costat mateix de la Seu. Del segle XIV al segle XXI sense moure´s del Puig Cardener. Les visites guiades podran enfilar-se a la banda escodinaire de la fondalada, vora la xemeneia de l´Aranya, per contemplar el panorama i assaborir el contrast. Qui exhibeix tanta varietat en tants pocs metres? Manresa és fantàstica, més enllà de l´aniversari de l´home del sac. Ja li encaixa que l´alcalde sigui arquitecte.