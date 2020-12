Jubilats obstinats

Les restriccions per causa de la pandèmia de la covid-19 han condicionat la nostra presència activa al carrer. Malgrat les dificultats les jubilades i jubilats estem atents a l´actualitat i continuem treballant per millorar les condicions de vida.

Des de la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» seguim vetllant els interessos socials de la ciutadania i concretament de les persones grans.

Com tants altres col·lectius no podem portar la nostra veu al carrer pel maleït virus i ens veiem obligats a recórrer a les vies telemàtiques (Facebook, WhatsApp...) per informar de la nostra activitat.

Amb l´Ajuntament de Manresa estem fent un seguiment del document que vam signar el passat mes de febrer. Acords referents al Servei d´Atenció Domiciliària (increment del servei), centres residencials (gestions amb la Generalitat per concertar més places i la construcció de la nova residència al barri del Xup), places municipals de la Residència Sant Andreu, ajudes tècniques per arranjaments d´habitatges, etc.

També aquests dies la «Plataforma» és noticia a través dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) per la iniciativa de denunciar públicament el deteriorament i la deshumanització del servei dels Bancs amb els seus clients. Un desori que afecta especialment a les persones d´edat avançada. Aquesta preocupació ens ha portat a convocar una reunió telemàtica amb tots els grups municipals de l´Ajuntament de Manresa per tal de presentar una moció en la propera sessió de Ple. Pretenem fer arribar als responsables bancaris el neguit ciutadà i la resolució política. També des del Consell de les Persones Grans dels Bages hem sol.licitat que l´Administració comarcal faci gestions al respecte. Ja sabem que les decisions provenen dels grans Consells Directius que sobrepassen a les direccions bancàries locals, però l´Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages com a Administracions més properes cal que es belluguin per tal de trobar solucions a l´actual desgavell bancari.

Els col·lectius de les persones grans, en mesura de les nostres possibilitats, també treballem per millorar les pensions públiques. Mitjançant els Sindicats i Partits Polítics els hi traslladem les nostres inquietuds per tal d´ assegurar la viabilitat i la millora del sistema públic de pensions. En el llistat reivindicatiu es demana una pensió mínima de 1.080 euros mensuals tal com recomana la Carta Social Europea, l´equiparació de les pensions entre homes i dones evitant l´actual discriminació, la revalorització automàtica de les pensions en relació a l´IPC real (sempre depenent de qui governa), etc.

Quan les persones jubilades ens mobilitzem i sortim al carrer per denunciar les injustícies socials a més de defensar els drets de les persones grans també ho fem pensant amb les persones joves per tal que puguin tenir una jubilació millor. Si la salut ho permet tothom està predestinat arribar a la vellesa, per tant les reivindicacions d´avui són per aconseguir un demà millor.