‘L’apeaderu’ a la plaça de ‘l’insti’

Optimisme de la voluntat: els plans per soterrar la via dels ferrocates a Manresa i desplaçar 250 metres el baixador (antigament, apeaderu) fins la plaça d´Espanya (de l´insti), preveuen començar les obres el 2023 i enllestir-les al cap de dos anys; les inauguraria el guanyador de les properes eleccions. Pessimisme de la intel·ligència: el 2023 tot just estarem recuperant els ritmes econòmics d´abans de la pandèmia, i haurem de pagar la factura d´aquests anys desastrosos; les hisendes públiques no estaran per gaires alegries. Potser l´equació es resol acollint el projecte als fons europeus, ja que el ferrocarril és verd i sostenible. I si no es verd, es pinta.

És un projecte transformador que n´impulsarà d´altres. Es podran connectar les Bases i el centre amb una gran avinguda, que ara mateix s´escanyaria a Camps i Fabrés, i posar encara més cotxes al Passeig. També s´haurà d´ordenar la conflictiva cruïlla de les Bases amb l´avinguda Universitària. Tranquils, tenen cinc anys per rumiar-hi.

L´important és que amb les vies soterrin la idea d´allunyar el tren del centre, que va ser l´opció municipal durant un temps. Ara fan el contrari i el «centren» 250 metres. Celebrem-ho.

Celebrem-ho, sí, però quan arribi. Han sentit a parlar de la línia 9 del metro de Barcelona? El dia que la Generalitat enllesteixi una gran obra en el termini previst vindrà una delegació de la vaticana Congregatio de Causis Sanctorum, que estudia i certifica els miracles. Ves que el proper alcalde no pugui inaugurar res i només pateixi el desgast de les obres al carrer.

I ves que no hi hagi un atac de banyes d´Igualada, on fa anys que reclamen eliminar el pas a nivell al costat de l´estació, i com qui sent a ploure. La capital anoienca sempre s´ha queixat que Manresa li va «robar el tren gran», el de via ampla; afirmen que la ruta manresana cap a Lleida va ser elegida a causa dels interessos econòmics dels banquers Girona. Si ara soterren un «tren petit» abans que l´altre, ho sentirem a dir.

Postdata: estem en campanya electoral. Ho saben, oi?