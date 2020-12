Ara li toca al Guimerà

Els darrers anys Manresa està dedicant molts esforços a recuperar un Centre Històric que, malauradament, va deixar decaure massa temps. Tot i que encara hi ha molta feina pendent, de mica en mica s'han fet passes endavant. En un futur que confiem que no sigui gaire llunyà veurem l'antiga fonda de Sant Antoni convertida en la nova oficina de turisme, els antics jutjats prendran vida amb la nova seu del Govern i quedarà completada bona part de la rehabilitació del carrer del Balç. Quant a habitatge, segueix fent falta molta inversió i renovació i, pel que fa al comerç, llevat de la restauració, dels de tota la vida i de comptades excepcions, fa temps que no hi obre cap negoci amb cara i ulls. Ara que encara hi som a temps, seria bo evitar que es repeteixi la mateixa història amb un altre centre, en aquest cas, comercial. El carrer d'Àngel Guimerà, que els optimistes (o il·luminats) anomenen el Passeig de Gràcia de Manresa, fa massa temps que espera una reestructuració que en faci els vianants els principals protagonistes. Un vial on puguin proliferar les terrasses i amb un urbanisme que li faci justícia. Només cal veure la il·luminació nadalenca dels últims dos anys per entendre l'ensopiment que arrossega. Amb el precedent que tenim a no gaires metres, no reaccionar és imperdonable.