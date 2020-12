Estan tocant la nostra cançó

La música ens uneix salvant qualsevol distancia, una finalitat prou difícil en aquests moments que vivim; i a Manresa tenim la sort de tenir una regidora, a l'àrea de Gent Gran i Infància, que és música. La iniciativa i l'entusiasme de Rosa Maria Ortega van fer avançar un projecte integrador d'agraïment per confortar qui aquests dies està patint més les conseqüències de la pandèmia, la gent gran i els sectors més vulnerables. Ja fa uns mesos em va demanar la lletra per a una cançó, el llenguatge més universal per fer arribar el missatge que ens sortia del cor, a totes les persones que viuen entre la por, la lluita i la resistència; amb les veus d'aquelles que les estimen i els volen transmetre coratge i esperança.

Només es podia fer d'una manera, amb la implicació engrescada de desenes de persones treballant amb enardiment per escampar unes sentides notes d'ànim, il·lusió i admiració. L'amic Manel Camp va compondre una música extraordinària, les veus de l'Orfeó Manresà i la coral Escriny de Santpedor hi van posar l'ànima, en Lluís Ribalta, la força de la percussió; en Toni Castanyo Nyanyo, des de l'auditori del Conservatori Professional de Música, la tècnica per fer-ho sonar amb entusiasme, en Pol Ribera i un grapat de col·laboradors ho van transformar en imatges plenes de sensibilitat, i en Pep Garcia ho va lligar tot en una producció que contagia esforç i dedicació; tot després d'una llarga i intensa jornada per dur a terme un enregistrament complicat, amb grups reduïts que complissin totes les normes de prevenció i seguretat.

Agraïment ja es pot escoltar en un vídeo penjat al canal de YouTube de l'Ajuntament de Manresa; només en les primeres quaranta-vuit hores, la cançó que el Consell Municipal de les Persones Grans i el col·lectiu Manresa Jove, en nom de l'Ajuntament, han regalat a la ciutat per superar la por, ja havia rebut prop de sis mil visualitzacions; les veus, la creativitat, la professionalitat i la passió de tothom qui ha participat en el projecte havien repartit gairebé sis mil petons musicals d'amistat.

Més enllà d'aquesta iniciativa i els sentiments que provoqui el resultat d'un conjunt d'esforços individuals que han fet pinya per assolir un objectiu humanament encomiable i necessari, l'experiència ens ha demostrat que només ens en sortirem d'una manera, treballant en equip, amb un sentiment de comunitat, un pensament de solidaritat i una actitud de responsabilitat. Estan tocant la nostra cançó, no cal que siguem a prop per gaudir de l'esperit d'unes bones festes, n'hi ha prou amb cantar-la o escoltar-la perquè, sigui quina sigui la distancia, el miracle de la música ens abraci. Moltes gràcies, Rosa, per començar-ho tot i fer possible que tots tinguem un millor Nadal!