Que Manresa no perdi el tren

Mutters és un poble tirolès amb unes vistes impressionants dels Alps. Està situat a 830 metres d'altitud i a uns 5 km d'Innsbruck. Alguns dels seus 2.200 habitants regenten negocis turístics i d'esquí, però la gran majoria treballa a la capital. Per arribar-hi, ho poden fer per carretera o també amb tren, que passa cada 15 minuts i en tarda 12 a arribar. És una línia que ve de Fulpmes (4.200 habitants) i que al llarg de 18 km dona servei a una munió de poblets per acabar, en arribar a Innsbruck, convertida en el tramvia de la ciutat.

Ara que a Manresa hi ha trempera perquè la Generalitat ha promès en precampanya que posarà diners per dotar la ciutat d'una estació central d'FGC sota la plaça d'Espanya i integrarà la línia a la trama urbana, és moment de començar a recuperar i fer avançar el projecte del TramBages, aparcat des del 2009. Manresa i la comarca no poden renunciar a un servei similar al que uneix Innsbruck amb la seva rodalia, més quan la infraestructura bàsica ja hi és. Existeixen ramals que uneixen Manresa amb Santpedor i Pineda per una banda i Callús i Súria per l'altra. Pel sud, l'R5 ja té parades a Sant Vicenç, Castellbell i Monistrol. FGC està fent proves amb combois més petits. És qüestió d'agafar aquest tren i no deixar-lo escapar.