I ara toca la grip estacional

Si aquest fos un any normal, el sistema sanitari català estaria preparant-se i unificant esforços per respondre a les necessitats derivades de la grip estacional. Informativament, el gener solia ser un mes tranquil i els mitjans d'informació ja esperaven que se superés el llindar epidèmic per començar a veure com estaven els passadissos d'urgències dels grans hospitals de Barcelona i denunciar la situació. Just passat festes es posava la lupa de la capacitat de resistència del sistema i els titulars ja estaven a punt i any rere any es reiteraven el mateix perfil de notícies. Col·lapse i saturació eren els dos termes més reiteratius. Normalment el tret de sortida informatiu fluïa, de forma natural, dels grans hospitals de la capital i, al cap de pocs dies, el virus de la grip era el gran tema arreu del país.

En el decurs dels anys, Salut dotava de més recursos per afrontar l'increment de la demanda assistencial d'aquesta època que, a banda de la grip, se sumaven –i se sumen– els problemes respiratoris de persones grans i també dels més petits. Les crides a la vacunació, a banda de les persones d'edat avançada, tenien una resposta petita. En el darrer hivern, tot i les constants campanyes i crides del departament, només un 31% dels professionals sanitaris es vacunaven. Per tant, la majoria dels que estaven en primera línia s'exposaven a infectar-se i, a la vegada, ser transmissors del virus. Pocs estaven realment conscienciats de la importància de la grip.

La campanya d'hivern era una de les grans proves de foc del sistema sanitari. La grip, uns anys amb més virulència i d'altres amb menys, sempre arribava. Les sales d'espera, plenes, i els llits dels hospitals, també. Avui, ja immersos en les dates nadalenques, acabant aquest any 2020, hem deixat de parlar, o gairebé, de la grip estacional, la que sempre ha fet anar de corcoll els que planifiquen polítiques sanitàries i els que estan a peu de canó.

Ens trobem a pocs dies, a poques setmanes, que conflueixin la covid-19 i la grip estacional. Pot ser un maridatge de mal pair, sobretot si durant aquestes dates, tots plegats, no fem els deures i no aconseguim que baixi la incidència de la pandèmia. Alguna o moltes coses devem fer malament a aquestes comarques que, des de fa setmanes ens trobem al capdavant del rànquings dels pitjors indicadors. Sense entrar en analitzar la Cerdanya, només a Manresa, en una setmana, han mort tretze persones per la covid-19. Malauradament les dades, cada vegada més, deixen de ser motors de sensibilització. Únicament són dades, sense ànima.

El còctel grip estacional i coronavirus pot fer estralls, però ens agafarem a l'esperança. Una esperança ben fonamentada. Enguany, més que mai, hi ha hagut una vacunació important contra la grip. Salut ha fet els deures i bona part de la població, sobretot la de més risc està més protegida. Per altra banda, aquest mateix diumenge comença la vacunació contra la covid-19 i els primers seran els més vulnerables. Ens hem d'aferrar a l'esperança i per això també toca el màxim de responsabilitat col·lectiva durant aquestes festes.