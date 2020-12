ja no és un túnel

Els símils són d'utilització lliure i subjectiva, però amb les vacunes circulant per les residències del país, afirmar que la nostra societat està veient la llum al final del túnel ja no sembla gaire correcte. Érem en un túnel quan tot era foscor i la vacuna apareixia com un objectiu llunyà i lluminós que assenyalava un temps d'esperança al qual calia arribar. Ara no estem en aquesta situació. Ara la llum ja és aquí, ja no és un futurible sinó una realitat palpable. Ara estem a camp obert amb eines per lluitar, organitzats per fer-ho i amb la perspectiva raonable d'haver dominat la pandèmia en sis mesos i d'haver-la derrotat en un any. A més, la vacuna avançarà molt ràpidament entre les persones grans per a les quals el contagi suposa una probabilitat altíssima d'ingrés hospitalari, de manera que, molt abans que tinguem immunitat col·lectiva, haurem desactivat la bomba demogràfica que fa que la covid posi contra les cordes el nostre sistema de salut. Molt abans que haguem vençut la pandèmia, haurem salvat els hospitals. La feina urgent estarà feta. Cal, només, un darrer esforç de tots.