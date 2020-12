El Centre Històric, la seva gent

El Centre Històric de Manresa engloba una superfície de 472.019 m2 on actualment resideixen uns 6.630 habitants, que representen aproximadament l'11% de la població global de la ciutat. Es tracta d'un teixit urbà d'una gran complexitat, dotat d'una alta càrrega emocional i simbòlica en termes socials, històrics i culturals. És un espai de pur manresanisme, estimat i criticat a parts iguals. Un centre històric que aixopluga tres barris: un barri sencer (el barri antic), la part antiga de Les Escodines i una part petita del barri de Vic-Remei. Però centrem-nos en els seus 6.630 habitants, que és una xifra similar als habitants de Santpedor, són com un petit poble dins de la ciutat de Manresa: amb unes tres-centes botigues i un 15% de l'activitat comercial total de la ciutat. També concentra un ampli espectre d'entitats i col·lectius de tota mena, més enllà de les que són de caràcter veïnal, per exemple Càritas, Creu Roja, Els Carlins, Agrupació Cultural del Bages i moltíssimes més... La vitalitat del seu teixit associatiu és un dels punts forts d'aquesta àrea de la ciutat, que s'ha consolidat com el paisatge «natural» d'activismes de tota classe. Per tant, si parlem de la revitalització del centre històric va unit a comptar amb la complicitat i l'empenta de la seva gent.

Recentment s'ha donat a conèixer l'obertura de l'espai de «La Canal» com a espai comunitari al Centre Històric de Manresa. «La Canal» és un espai de punt de trobada, intercanvi i suport mutu, impulsat pel programa europeu Urbact Re-grow City i la regidoria de Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa. Aquest projecte es va iniciar fa quatre anys amb el Comissionat del Centre Històric i l'hem acabat l'últim any i mig amb la regidoria. És un espai de participació a on tu pots canviar el teu barri, amb el suport de l'ajuntament. Un d'aquests projectes, per exemple, serà el de posar flors als balcons per tal de fer un barri més verd i bonic, entre moltes altres actuacions que es duran i s'han dut a terme. Aquest sistema de participació hem descobert que funciona i que connecta amb la gent jove. El fet de treballar junts en petites aportacions al barri, fa que la gent se saludi quan es troba pel carrer, es genera complicitat i consciència de grup. La trama de teixit social que genera «La Canal» fa que les noves generacions apostin pel Centre Històric com el seu lloc d'oportunitat i creixement personal. Per a mi, aquest darrer fet és l'essència de «La Canal».

El local de «La Canal» actualment està situat a la baixada dels drets 7-9, però aquesta seu serà itinerant, per tant a mitjans d'any, es buscarà un nou emplaçament amb l'objectiu de donar vida a tot el Centre Històric.