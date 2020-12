Testimoni d'un dia d'il·lusió

He sigut testimoni de la il·lusió que genera la vacuna de la covid. Davant els escèptics, els negacionistes, els qui es dediquen a sembrar malastrugança per tot arreu on passen, aquells que tot ho veuen negre o que mai els hi està res bé, haurien d'haver vist ahir l'entusiasme amb que la vacuna va ser rebuda a la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada. Per què ?. Doncs perquè han patit de debò per culpa del maleït coronavirus i volen tornar a la màxima normalitat possible el més aviat, també, possible, com quan els familiars podien visitar la seva gent gran i la porta era oberta per a tothom. La covid la va tancar. Ahir al vestíbul de l'entrada s'hi van aplegar treballadores del centre que podien veure com a fora es preparaven les primeres dosis de la vacuna. «Que ve, que ve», cantaven a cor que vols, mentre aplaudien, tiraven fotos amb el mòbil, i feien el senyal de la victòria amb les mans. Quan l'equip d'infermeria va entrar a l'interior els hi van fer el passadís i les van aplaudir. Tot això, que és difícil d'explicar amb paraules, són les emocions que desferma la vacuna i, sobretot, el desig de deixar córrer aquest any nefast. A la residència van morir 17 persones a la primera onada de la pandèmia. 8 amb la covid confirmada. Alguns de pena, segur. Ahir, però, tot va tornar a començar a ser més normal. Bon any a tothom.