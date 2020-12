Tubs i runams

De forma casual, avui coincideixen al diari dues notícies diferents, però absolutament relacionades, que tenen a veure amb la gestió ambiental de la mineria del Bages. D'una banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, va anunciar ahir que el setembre començaran les obres del nou col·lector de salmorres i de la conducció d'aigua de la depuradora de Manresa cap a Súria. És una obra de més de cent milions d'euros que paga gairebé íntegrament ICL, i que és una de les potes essencials per convertir la mineria en una activitat sostenible ambientalment. Alhora, el Govern ha situat en la seva pàgina web una enquesta demanant als ciutadans que donin la seva opinió sobre el nou runam que ICL demana permís per poder crear de forma provisional a Súria, precisament perquè els terminis previstos per eliminar residu sense acumular-lo no es compliran. Mentrestant, els dipòsits no només no minvaran, sinó que n'apareixerà un de nou. Que els ciutadans puguin opinar és una mostra de respecte, i és benvinguda. Però l'objectiu final de tot plegat encara es veu lluny.