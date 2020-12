Fam de Reis

L'Ajuntament de Manresa va veure desbordada en tres hores la seva oferta de 1.500 places per visitar els Reis al pati del Casino; ahir va posar-ne 2.500 més a disposició del públic i es va col·lapsar la pàgina web on s'havien de fer les reserves. A migdia el col·lapse estava resolt, però ja no quedava ni una localitat. La suspensió de les cavalcades com a mesura anticovid ha deixat milers de ciutadans sense un ritual profundament arrelat, i busquen alternatives. L'anomenat Campament de Reis al pati del Casino de Manresa -un pessebre vivent- ha estat una bona idea que ha fet curt. Quatre mil persones són una part insignificant de les que surten al carrer a veure la cavalcada. Hores d'ara, amb el peix ja venut, no és útil debatre si s'hagués hagut de plantejar una proposta de molta més envergadura des del primer moment. En canvi, el que sí que seria útil seria aprofitar el temps que queda per desdoblar la proposta en un altre escenari de manera que es pugui ampliar substancialment el nombre de localitats. Potser encara no és massa tard per evitar moltes desil·lusions.