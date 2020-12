Manresa 2022, l'oportunitat

Amb el tancament d'aquest 2020, un any que recordarem tots per la presa de consciència de les pròpies febleses individuals i col·lectives, encarem la recta final del projecte Manresa2022.

Un projecte que va fer la seva declaració d'intencions aquell llunyà 2013, amb un pla director potent, transversal, engrescador... que dibuixava allò que en realitat significa la celebració dels 500 anys d'Ignasi de Loiola a la nostra ciutat: una oportunitat, que ens ve donada pel significat profund de l'efemèride en la mesura que ens interpel·la en una doble direcció: d'una banda, la ciutat que es projecta; i de l'altra, la ciutat que es transforma.

I permeteu-me ser agosarat i ambiciós per afirmar que la ciutat que es projecta i es transforma és dins de tots i cadascun de nosaltres. L'estada d'Ignasi el pelegrí a Manresa es clou amb la fundació de la Companyia de Jesús, ordre d'una importància transcendent en àmbits com l'educació, l'espiritualitat, el pensament i la universalitat de la seva acció.

Tots aquests elements conflueixen a la nostra ciutat en el moment fundant, en uns espais tel·lúrics de ressons inspiradors, a la vegada que emblemàtics per a un gran nombre de persones de tot el món, que volen conèixer «el lloc on va passar tot»: casa nostra, Manresa i el Cardener, La Cova.

Aquest lloc, Manresa, esdevé així una ciutat universal, un punt de pelegrinatge que ofereix al visitant (pelegrí, esportista, caminador, turista, religiós...) tots els seus millors recursos: la centralitat geogràfica, l'entorn natural, la vitalitat enogastronòmica, el patrimoni medieval, barroc i modernista... I finalment la seva gent, el tarannà acollidor dels seus homes i dones, el mateix que va atendre, entendre i cuidar el pelegrí del segle XVI.

Aquesta petjada ignasiana esdevé doncs una oportunitat, també en el relat de fons. Perquè Ignasi, a Manresa, es transforma, i amb ell es transforma el pensament de la seva època, i provoca i acompanya una allau de canvis en el seu temps comparable a allò que ens està ja succeint al segle XXI, tot i que la manca de perspectiva no ens permet veure-ho encara amb claredat. L'arribada de la impremta o la volta al món del segle XVI no són pas tan diferents de la irrupció d'internet o l'exploració de l'espai al XXI... 500 anys separen dos segles «bessons», de canvis profunds i transformacions duradores.

Aquesta transformació, profunda i radical, serà el fil conductor de l'any 22, i marcarà la seva empremta en tots els àmbits i activitats que compartirem per ésser gaudits i viscuts amb plenitud. Perquè el 2022 Manresa gaudirà d'una programació d'activitats diversa com la mateixa ciutat, en que el fet transformador serà l'eix vertebrador, i les persones, les de Manresa i les que ens visitin, l'objectiu final.

Educació, esport, gastronomia, espiritualitat, cultura, patrimoni, interconfessionalitat, filosofia, pensament... tindran el seu espai en una graella de fins a quaranta iniciatives, amarades per un conjunt de valors contemporanis i eterns: l'esforç, la solidaritat, l'empatia, la reflexió, l'originalitat, la sostenibilitat, la coresponsabilitat, la justícia social, el diàleg, l'honestedat... valors tots ells necessaris, actuals i genuïnament transformadors.

L'oportunitat hi és, la voluntat també, l'esforç i la intenció no hi manquen... Per això només demano que no es malmeti l'esperança abans de posar-la a l'abast de totes i tots. Gràcies.