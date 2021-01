Impacte molt desigual

Una enquesta realitzada per l'Ajuntament de Manresa que publiquem avui arriba a la conclusió que entorn d'un de cada cinc ciutadans han vist la seva situació econòmica perjudicada per culpa de la pandèmia. Tres quartes parts han travessat aquest any de patiment sense que les seves rendes se n'hagin ressentit. La mostra no té una estratificació estadística i, per tant, només pot ser considerada una aproximació, però ens permet perfilar una realitat que tots percebem a simple vista, que és que el cost de la crisi sanitària s'està repartint de forma molt desigual. Els sectors de l'hoteleria i la restauració estan patint l'efecte de la covid gravíssimament; el comerç al detall de productes no alimentaris està patint una contracció fortíssima de les seves vendes, de la mateixa manera que ho estan patint la majoria de productes de consum, els autònoms i els serveis personals. En els sectors industrials l'efecte és divers. I l'impacte està sent zero en tot el món dels treballadors públics, en tota la seva enorme amplitud. Una bona política hauria de pretendre equilibrar una mica.