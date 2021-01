Sentir per una banda la crida de Puigdemont a «desbordar l'Estat», i per una altra Laura Borràs a «implementar l'1-O», amb tota mena de mobilitzacions i ús de les institucions per assolir la independència, produeix una insòlita imatge. La de revolucionaris de saló a la recerca de mobilitzar immenses gentades enfervorides per aquestes proclames. Però, heus aquí que en un petit país com el nostre tothom es coneix i tothom sap de quin peu calça.

I és que al llarg de la història hem conegut «revoltes de Palau», «revolucions de vellut», i moltes altres modalitats, però es fa difícil pronosticar l'èxit d'una candidatura formada per gent benestant, amb sous superiors als cinc mil euros mensuals, que criden a la mobilització sense oferir cap garantia a canvi.

Encara més, fa tota la sensació que s'ha format una candidatura amb l'objectiu bàsic i fonamental de garantir-se un escó al Parlament. En els meus temps de diputat, pensàvem molt poc en el sou, i molt en la feina que ens esperava. Ara corren altres aires, i pel que es veu hi ha un bon nombre de persones que busquen un sou segur i poca feina, en un Parlament mig desmantellat.

I se suposa que en aquestes circumstàncies fins i tot poden aspirar a compaginar aquest sou amb altres ingressos procedents de participar en programes i tertúlies de TV3, Cat Ràdio, i altres. En aquests llocs podran demostrar el profund patriotisme i convertir-se en ferotges adversaris, perdó enemics, de tots aquells esgarriats que no combreguem amb les seves idees. Ells són els autèntics defensors del país, i per això el seu sacrifici ha de tenir justa recompensa.

Així estem, així anem. És increïble el grau de cinisme i de desconeixement del patiment de la majoria de gent, per culpa d'un llarg procés que ha destruït economia i convivència, al qual s'ha afegit una pandèmia, que obliga a canviar tots els plans del passat. I no parlo d'una deriva independentista que no tenia cap opció de prosperar, sinó d'uns projectes que han de ser substituïts per una autèntica «revolució» politicoadministrativa.

A la vista de les primeres reaccions a la presentació de les llistes d'ERC i JuntsxCat, crec que som a l'inici d'un canvi radical de tendència. M'explico. La realitat és tan dura i les dificultats tan profundes que molta gent troba impertinents i fora de lloc les crides a continuar una lluita que només ha portat desgràcies i pèrdues generalitzades. Veure, ara, com uns pocs privilegiats criden a perseverar en els mateixos errors suposa una frivolitat inacceptable.

Tots els fugitius de la Justícia gaudeixen d'un benestar material com pocs tenen en el país. I els empresonats mantenen privilegis econòmics de similars dimensions, de manera que no poden exigir als maltractats ciutadans que els segueixen per camins totalment inviables. I sí, tots voldríem tancar aquest nefast període, però no se'ns vulgui imputar als qui vam defensar les llibertats i la democràcia com a culpables de la seva situació. Foren ells qui van perpetrar un atac sense precedents a la democràcia. Que ningú vulgui invertir els termes.