Nines covid

La joguina de moda d'aquests Reis haurà estat la nina amb mascareta, acompanyada d'un equip mèdic que inclou diferents instruments per diagnosticar i tractar la covid. L'èxit ha estat tan aclaparador que, per tenir-ne la confirmació, aquesta mateixa setmana he visitat un macrohipermercat per comprovar-ho. Després de buscar i remenar infructuosament entre prestatgeries plenes de ninos i nines, d'edats, textures i vocacions tan variades com ploramiquejar, rotar, mamar, fer pis i altres habilitats articulatòries i professionals, he acabat rendint-me a l'evidència. I és que, tal com m'ha aclarit la dependenta encarregada de la secció, tantes com en van arribar es van exhaurir en quatre dies. Deia que n'havien tornat a fer comanda, però dubtava que els en servissin més. Sens dubte, l'opinió d'alguns psicòlegs mediàtics pot haver contribuït positivament en l'èxit d'aquesta variant moderna del joc infantil de metges i infermeres. Consideren que es tracta d'una joguina molt educativa perquè connecta els nens i les nenes amb la realitat i els ajuda a prendre consciència de la higiene i altres bons hàbits davant la pandèmia. No seré jo qui esmeni la plana als experts, però trobaria més instructiu jugar a combatre el virus entre nens i nenes de debò, on el tacte, el contacte i la paraula sempre resultaran més reals i enriquidors que la manipulació d'una pupil·la de vinil. Per què recórrer a un respirador simulat de plàstic havent-hi boques per insuflar aire? Per què utilitzar un estetoscopi de fireta podent fer una auscultació directa? Per què fabular amb una temperatura imaginària si les mans poden calcular amb exactitud la magnitud termodinàmica del cos? Que no sigui que, en el futur, els psicòlegs del demà no intentin convence'ns de les virtuts educatives de les nines i els ninos inflables.