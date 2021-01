el mentrestant

Amb les conseqüències de les trobades de Nadal tot just començant a treure el nas, l'evolució de la pandèmia a Catalunya resulta inquietant, i el Bages hi té un trist protagonisme com una de les comarques més afectades, amb premi especial per a Manresa com a ciutat gran catalana amb pitjors xifres de risc. El ritual nadalenc no ha comportat una explosió de contagis, la qual cosa demostra que moltíssimes famílies, segurament la majoria, han estat responsables i han limitat de forma substancial els contactes entre persones de llars diferents. Però moltíssimes no són totes, i la prudència generalitzada no ha impedit que s'estigui produint una escalada que la Generalitat pretén tallar amb les mesures que va anunciar ahir i que entraran en vigor l'endemà de Reis. El Govern va afinant el que és realment substancial, i ha reduït els incentius per trobar-se amb altres persones i socialitzar, sense eliminar el mínim espai d'obertura de què gaudia fins ara la restauració. Hauria de ser suficient. Ho serà si la ciutadania col·labora i la vacunació accelera com ja hauria d'estar fent.