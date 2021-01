Ornaments penosos del Govern

El desori polític entre membres del mateix Govern (que obliden sovint aquesta condició) a l'hora d'avortar la macrofesta il·legalíssima de Llinars posa el llacet (decideixin-ne el color) a aquesta legislatura perduda que, sortosament, ja té una data de renovació si la pandèmia no ho impedeix. Que potser ho fa. La desinformació sobre el procés de vacunació i les mesures pobríssimes, segons els experts, decidides sense tenir en compte els sectors econòmics afectats i ajornades fins dijous quan la pandèmia se'ns menja vius són el llacet del llacet del llacet d'una legislatura en la qual no caben ja més ornaments penosos. O ridículs, si la cosa no fos tan dramàtica. Passi el que passi en les eleccions que no sabem si podrem celebrar, cal que els que tinguin la possibilitat de comandar Catalunya es prenguin seriosament el govern i, per descomptat, el conjunt de ciutadans, als quals la fenomenal crisi sanitària i econòmica del coronavirus ha donat més motius (si calien) per adonar-se de la inutilitat de tenir un executiu inoperant barallat per quotes de poder i preeminència del discurs. La pandèmia, la recuperació econòmica, la reconstrucció de la cosa pública, el recosit de la confiança en l'administració i l'anhel independentista mereixen polítics i polítiques a l'alçada. Siguin mereixedors de la confiança.