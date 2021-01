Semidirecte Sallent-Martorell

Des del punt de vista urbanístic traslladar l'estació dels FGC de Manresa-Baixador fins a Correus té tot el sentit, permetrà desfer el coll d'ampolla de l'Abat Oliva i proporcionarà espai per fer-hi alguna cosa, no sé què. Des del punt de vista de la qualitat del servei ferroviari, en canvi, cent metres de distància no suposaran un canvi substancial.

En tot cas, aquest anunci ha tingut la virtut de tornar a posar damunt la taula la necessitat de reutilitzar per als passatgers els dos ramals nord de la línia, el de Súria i el de Sallent. En aquest sentit, el tram de via fins al centre de Manresa crea una oportunitat però és també un problema: la seva condició de cul de sac fa inviable una línia que baixi pel Llobregat o el Cardener, entri a Manresa, en torni a sortir, i després continuï direcció Barcelona. La durada d'aquest hipotètic trajecte Sallent-Barcelona superaria les 2 hores, més del doble que amb cotxe o bus!

Una opció possible hauria estat renunciar a la centralitat i estalviar-nos aquest entra-surt eliminant directament l'estació del Baixador en benefici de les altres dues (Manresa Alta i Viladordis). Ara, un cop decidit que es manté l'estació al centre, ja no podem limitar-nos a allargar la R5 i el més lògic és separar les dues (o tres) línies: l'actual Barcelona-Manresa i les subsidiàries però independents que uneixin la capital del Bages amb el Parc de l'Agulla, Santpedor i Sallent, per una banda, i amb Callús i Súria, per l'altra.

Amb aquesta fórmula milloraríem espectacularment la connectivitat d'aquests 5 municipis bagencs però no solucionaríem la mala connexió del Bages nord i el Berguedà amb la conurbació barcelonina. Per atacar aquest darrer problema caldria plantejar-se una quarta opció compatible amb les anteriors: un servei de tren semidirecta que sortís de Sallent i anés fins a Martorell en mitja horeta, parant només a Manresa Alta. De Martorell en avall, això sí, hauria de mantenir totes les parades perquè la freqüència de combois en aquest tram és tant intensa que no permet el pas de trens més ràpids.

La gràcia de la proposta és que Martorell és el gran hub ferroviari de l'Àrea Metropolitana Sud. D'allà i sense d'haver de comprar un nou bitllet pots continuar amb la R5 fins a Barcelona per Sant Boi (i l'aeroport!) i l'Hospitalet, pots enllaçar amb la R8 cap a Sant Cugat i Cerdanyola i pots agafar la R4 cap a Vilafranca i Sant Vicenç de Calders (i la platja!) o cap a Molins de Rei i Sants. Tota l'àrea metropolitana sud –i més enllà– a la teva disposició, en temps i comoditat competitius i sense necessitat de buscar (i pagar) aparcament.

I és que perquè això funcionés caldria, inevitablement, una estació de Sallent que fos un veritable Park&Ride, un lloc on també hi parés el bus però on hi hagués un gran aparcament on deixar el cotxe. Potser estem de sort i el trasllat de l'activitat minera cap a la conca del Cardener alliberarà els terrenys necessaris a la banda Llobregat, al costat precisament de la via del tren.