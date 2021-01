ORFES D'EMOCIÓ PERÒ PROPERS EN LA DISTANCIA

Fa tres anys va néixer una proposta cultural pel bé comú i integradora, que aquest diumenge hauria d'haver vist la seva quarta posada en escena per repartir emoció, si no hagués estat per la impossibilitat de poder fer els assajos musicals conjunts, als que ens hem vist forçats a renunciar per respectar les tant necessàries normes de prevenció i seguretat.

L'Emociona't ja és un projecte consolidat que a partir de la música ha anat sumant, involucrant-hi actors, dansaires, personal escènic, tècnics... per crear un espectacle nou i original cada any, amb la música i les arts escèniques com a eines transversals per projectar des de d'alt l'escenari a tota la ciutat, l'esforç il·lusionat de col·lectius de totes les edats, ideologies i procedències; en definitiva un mirall de la nostra societat, que transmeti un missatge engrescador d'inclusió i solidaritat.

El missatge dels autèntics valors d'aquestes festes que aquest any ens ha silenciat la pandèmia, però que continua més encès que mai en el cor de tots els promotors i participants en l'espectacle, i que hores d'ara ja batega per tornar a fer-se escoltar el proper Nadal. El col·lectiu de l'Emociona't seguirà cantant, actuant i ballant, per interpretar el miracle d'unir esforços, el nostre petit miracle, per fer junts el camí cap a una ciutat millor, més justa i més feliç. Enguany ho hem deixat entre bambolines, però estem a punt per tornar a sortir a escena, amb ganes de retrobar-nos el proper Nadal i sentir-nos partícips d'una aventura on tothom, absolutament tothom, hi té cabuda.

Tenim un tresor que no ens el pot arrabassar cap virus, per això Emociona't us convida, sigueu on sigueu, a tancar els ulls com hem fet els darrers tres anys, per emocionar-nos i dibuixar un somriure als llavis. Gràcies per haver-nos fet confiança, per engrescar-nos a continuar posant emoció a les vostres vides, i ara més que mai no oblideu que és precisament l'emoció de la música, el teatre i la dansa el que, malgrat les distancies, ens apropa. Hi tornarem!