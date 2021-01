lliçons per als reis

Catalunya ha celebrat la nit de Reis més o menys de la mateixa manera durant dècades. Manresa ha tingut cavalcada de reis durant vuitanta anys seguits. La primera cavalcada de Reis de què es té coneixement a la ciutat data de 1864, la qual cosa la convertiria en una de les més antigues de l'estat. Tanmateix, la iniciativa no va tenir continuïtat. Es va repetir el 1875 i des de llavors es va anar celebrant, amb especial estabilitat i lluïment quan se'n van fer càrrec els Magatzems Jorba, que es van convertir en l'ànima del Nadal a la ciutat. La cavalcada es va suspendre durant la guerra civil, però es va reprendre immediatament, el 1940, primer de mans de la Falange i, després, de nou a càrrec de Jorba. Són, per tant, moltes edicions. És molta tradició. Ha calgut una pandèmia mundial per trencar-la. Per això té un mèrit especial la capacitat de reacció dels organitzadors que han trobat formats alternatius. De l'experiència d'aquest any, potser caldrà aprendre'n. Potser les cavalcades ja no han de tornar a ser exactament iguals. O no han de ser només cavalcades.