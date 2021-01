El tren de la Cerdanya no avança

El mes de febrer de l'any 2008, ja fa tretze anys, es va estrenar la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Aquells dies vam publicar que per primera vegada en la història ferroviària del país i l'estat de dos passatgers que sortien alhora de l'estació de Sants, arribava primer al seu destí el que viatjava a Madrid que el que ho feia a Puigcerdà. Llavors aquesta broma pesada semblava que havia de durar poc temps; que tal despropòsit es resoldria per lògica. Però no tan sols no ha estat així sinó que mentre la línia cap a la capital d'Espanya es va adaptant als nous temps, l'R3 que uneix la capital catalana amb la Cerdanya continua enrocada en el temps. Tretze anys després, l'alta velocitat espanyola ofereix millors connexions, més freqüències i fins i tot bitllets de baix cost. Serveis que acosten les dues ciutats. La línia de Puigcerdà es manté temporalment estroncada per les obres al túnel de Toses i, doncs, el servei es prestarà per carretera, de moment fins el mes de maig. Les obres milloraran la seguretat del trajecte, però no el temps del recorregut, que es manté en quatre hores entre la vall i l'estació de Barcelona Sants ni les tarifes del servei, dotze euros el bitllet senzill. Sense tiquets de baix cost ni bitllets familiars, el viatge en tren a la Cerdanya continua sent un luxe per a jubilats.