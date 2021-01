Berguentucky i Solsonnesota

Per entendre una mica l'esperit dels americans exasperats per la victòria de Biden i dels que van intentar un cop d'estat al Capitoli els recomano una pel·lícula de Netflix. Es titula Hillbilly Elegy i descriu a través d'una família com és créixer en una ciutat mitjana d'Ohio, i que també podria ser la d'un altre estat rural, o amb unes indústries en fallida, on no arriba ni un dòlar de les pròsperes ciutats de la costa est i oest dels Estats Units. Segurament el lamentable episodi viscut dimecres neix de la desesperança de veure que el somni americà no pot ser realitat en segons quines ciutats i barris, i la condemna és el malson perpetu. El titular de la columna ve de la broma que neix en una conversa amb amics al parlar de les «swing comarques» i establir paral·lelismes del món rural dels Estats Units i el del nostre país, tot fent una caricatura que no reproduiré sobre la Catalunya Central. De fet, no es poden establir paral·lelismes seriosos perquè es tracta d'una història diferent. Però el malestar social, tan a l'esquerra com a la dreta, envers les democràcies occidentals es viu tan als EUA com a Europa, i altres regions del planeta, i ho alimenta la desesperança. Tothom parla de reconciliació, però això només serà possible si les democràcies donen motius a tothom per seguir creient en el sistema.