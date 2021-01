La pandèmia aquí

E l departament de Salut de la Generalitat, Althaia, el govern de l'Ajuntament de Manresa i tots els grups municipals (excepte la CUP, que té com a absoluta prioritat desmarcar-se de la resta, fins i tot en una pandèmia mundial), van protagonitzar ahir una compareixença conjunta del tot extraordinària per llançar un missatge conjunt a la ciutat: la situació sanitària és greu i cal el màxim esforç de tothom. El missatge, que va anar acompanyat de reconeixements i agraïments, adquiria pes per l'excepcionalitat de la situació: mai no havíem vist els compareixents prendre la iniciativa per manifestar-se amb una sola veu. Naturalment, la seva proclama no aportarà gran cosa a tot el que hem sentit durant mesos, però el gest és una iniciativa plausible que ens recorda que Manresa i la regió central també són un actor en aquest drama global, i que no només els responsables polítics i sanitaris llunyans, sinó també els més propers, ens recorden que les coses no van bé aquí i que tots hi hem de posar la nostra part. Començant per ells, evidentment.