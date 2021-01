Salvatjada!

L'any 2020 passarà a la història per la seva malastrugança. A la mort de milers de persones per culpa de la pandèmia de la covid–19 ara cal afegir-hi la mort de centenars d'animals per culpa de l'estupidesa humana.

A mitjans del passat mes de desembre una empresa espanyola amb seu central a Badajoz va organitzar una munteria en una finca portuguesa situada a uns 40 quilòmetres de Lisboa. Setze caçadors espanyols van pagar entre 7.000 i 8.000 euros per la seva cruel gesta: 540 animals morts, sobretot cérvols i senglars. La finca Quinta da Torre Bela de Azambuja, és la finca emmurallada més gran de Portugal i al ser tancada impedeix que els animals puguin fugir.

Els protagonistes d'aquesta acció salvatge no han tingut escrúpols ni vergonya per difondre fotografies i vídeos de la massacre a través de les xarxes socials. Presumeixen d'haver aconseguit el rècord d'animals abatuts. A les imatges els botxins dels animals posen satisfets amb les víctimes als seus peus. És indignant contemplar aquests personatges fanfarronejant de la seva malvada proesa. L'empresa espanyola organitzadora de la cacera va difondre un vídeo amb un eloqüent títol : «Ho hem tornat a fer! 540 animals amb 16 caçadors».

Quan ha transcendit la notícia la propietat de la finca s'ha vist obligada a emetre un comunicat on manifesta que la «muntera va ser abusiva i que els caçadors van superar els límits signats per contracte».

Aquesta finca té història. Durant els convulsius dies de la Revolució dels Clavells la finca va ser ocupada per temporers de la regió amb la finalitat de constituir una cooperativa. L'ocupació es va convertir en tot un símbol i va comptar amb la connivència del propi moviment revolucionari. L'any 1978, però, la finca va retornar a mans privades per convertir-se en un vedat de caça.

Ara, els propietaris han decidit substituir l'actual negoci catalogat com a «zona de caça turística» per la instal·lació d'una planta d'energia solar fotovoltaica. A l'estudi d'impacte mediambiental de l'obra es preveu la cacera d'alguns animals del vedat i el trasllat d'altres. Sembla ser que els animals són un problema pel nou negoci i des de fa mesos s'organitzen caceres per eliminar-los. El projecte està en fase de consulta pública. Davant l'escàndol generat, els responsables del projecte fotovoltaic –una empresa britànica i una altra francesa– s'han afanyat a explicar que no tenen cap implicació amb aquesta mortaldat.

A Portugal la notícia ha provocat molta indignació. Els titulars dels diaris portuguesos són contundents : «massacre», «carnisseria», «munteria assassina»... El ministre portuguès de Medi Ambient i Acció Climàtica, Joao Pedro Matos Fernandes, ha qualificat la cacera com un acte «vil i inacceptable». El govern portuguès ha iniciat investigacions d'aquest delicte ambiental.

El mal, però, ja està consumat. Aquesta brutalitat passarà a engruixir el llistat de tristos records de l'any 2020. Tot plegat, lamentable. S'ha de ser molt animal per matar tants animals indefensos.