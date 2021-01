La covid en temps de Jesús

Les paraules de Joan Baptista anun-ciant l'arribada d'algú més gran que ell, que havia de batejar amb l'Esperit Sant, traslladades a la situació d'avui dia, no podrien ser semblants als fets que estem vivint? Els mitjans de comunicació ens anuncien l'arribada de l'esperada vacuna... quina millor salvació que aquesta per al nostre món actual?

En la 1a lectura, el profeta Isaïes parla de la Justícia, en majúscules. Una força intangible però que es pot sentir, la veritable justícia, la que no s'imposa, sinó que és autoritat per se, des de la llibertat i des de l'interior de les persones, ja que rau en la saviesa d'homes i dones.

Aquesta autoritat que ningú veu, però sí sent, ens recorda el temps viscut el març passat quan, de sobte, tota la humanitat, que fins aquell moment es creia capaç de controlar el món, vam veure com quelcom invisible als ulls ens feia aturar per un temps indeterminat, sense gairebé conèixer qui o què era el que ens duia a fer-ho. La Justícia esmentada pel profeta Isaïes seria la Natura del temps de confinament que, sense que nosaltres poguéssim fer-hi res, va tornar a ocupar el seu lloc en aquells espais que els humans tecnològics li havíem pres: els dofins van tornar a les aigües de Venècia, els ocells tornaven a sentir-se a les gran ciutats i les herbes ocupaven els vorals de l'asfalt.

Tot i la greu situació que estàvem vivint, els creients manteníem l'esperança que allò no seria per sempre, igual que a la lectura, on el profeta ens transmet un missatge d'esperança, recordant-nos que els cecs hi tornaran a veure algun dia.

Així mateix, seguint amb el símil de les lectures i el temps actual, als Fets dels Apòstols se'ns recorda que Déu no fa distincions entre els seus fills i ens planteja el Baptisme com a salvació. Malauradament, la covid tampoc no ha fet distincions entre els humans. Potser alguns es creien immunes, però els fets ens han demostrat que, malgrat el que alguns poguessin pensar, la covid ha vençut els més forts, homes i dones, rics i pobres, sense que, dissortadament, poguéssim fer res per evitar-ho.

Finalment, l'Evangeli de Marc relata el Baptisme del Senyor. Joan, el Baptista, ens diu que vindrà Jesús i ens batejarà amb l'Esperit Sant, i ens recorda que aquesta és la salvació. Abans d'acabar el 2020, vam ser testimonis del «bateig salvador» de les primeres persones que rebien la vacuna de la covid. De la mateixa forma en què Jesús i els seus van anar batejant per salvar-nos del pecat, vetllem per rebre la vacuna amb l'esperança del guariment.

Els temps i les persones canvien, però no les circumstàncies. Malgrat els avenços tecnològics i la societat moderna en què vivim, amb les lectures d'avui ens adonem que l'ésser humà segueix sent tan vulnerable com en temps passats. L'ajuda i la força de Déu tampoc no canvien, i per això cal no oblidar que aquesta és la veritable ajuda en els moments en què més ho necessitem.