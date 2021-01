gestionar a berga

La dimissió de dos membres del patronat de la residència Sant Bernabé de Berga, Marc Marginet i Núria Arnau, torna a posar a sobre la taula el model de governança de serveis públics de la capital del Berguedà. El gran problema de la gestió de l'hospital ha quedat resolt finalment amb la incorporació de l'equipament a la xarxa de la Generalitat, però queda pendent un equipament relacionat amb l'hospital com és la residència, que també és gestionada per un patronat presidit per l'alcaldessa. Com ja passava amb l'hospital, els patrons veuen moltes mancances en la gestió actual de la residència. Ara hi ha a sobre la taula la concessió de la gestió a una empresa externa de naturalesa pública. L'alcaldessa, presidenta del patronat i màxima responsable, s'aferra al seu costum, tan sovintejat, de brillar per la seva absència. Però aquest afer té una gran dimensió pública, com va quedar clar quan hi va haver un greu brot de covid, i requereix un debat públic amb raons i arguments. Un debat que ha d'encapçalar l'alcaldessa, i que no pot ser substituït per un fet consumat.