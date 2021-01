«Investigo quines són les paraules més usades pels clients»

‘Copywriter' i traductora. Aquesta gironellenca, que ha passat una part de la seva vida a les Filipines, entre altres països, té un missatge per a tots els que tenen un negoci. No només s'ha d'oferir un bon producte o servei, també s'ha de saber utilitzar les paraules per fer pujar les vendes

Aquesta gironellenca ha viscut a França, Polònia, a la Xina i, sobretot, a les Filipines, on es va casar i va tenir la seva filla. La dèria per aprendre idiomes la va portar a viure a tots aquests països amb la voluntat de ser traductora, però Anna López –Gironella, 1984– va descobrir el món del copywriting durant els anys que va viure al país insular del sud-est asiàtic. Fa poc més d'un any va tornar al seu poble natal i continua immersa en la seva faceta de redactora publicitària juntament amb el seu marit, un filipí que va conèixer a la Xina. A la seva web hi ha les referències de la trajectòria que ha seguit, i a la xarxes socials està aconseguint cridar l'atenció d'emprenedors amb vídeos sobre el poder persuasiu de les paraules a l'hora de vendre un producte.