Les Filomenes

A Catalunya hi ha 1.396 dones que es diuen Filomena. Al conjunt espanyol en són 8.227 i la seva edat mitjana és de 71 anys, perquè el patronímic va caure en desús els anys seixanta del segle passat. Totes elles han estat víctimes potencials de bromes diverses arran del el pas de la tempesta del mateix nom que ha deixat gruixos importants de neu tant a Catalunya com extenses regions peninsulars, on ha col·lapsat la capital hispànica. Què devien pensar quan llegien o escoltaven titulars com ara «La Filomena és molt perillosa», «La Filomena causa greus estralls» o «Amb la Filomena arriben dies de fred glacial»? Potser alguns graciosos els deien: «Filomena, noia, potser que afluixis!» ¿I si la tempesta Filomena, d'alguna manera, hagués causat la mort d'una àvia Filomena?

Atorgar noms de persones als fenòmens meteorològics té aquesta conseqüència negativa i per tant és una pràctica que caldria reexaminar. Et presenten una dona que es diu Glòria, posem per cas, i et ve al cap el temporal que el gener de l'any passat va descarregar centenars de litres de pluja per metre quadrat i va causar gravíssims danys materials i algunes víctimes humanes. Amb la diferència que de Glòries n'hi ha gairebé setze mil a tot Catalunya. És fàcil que el nom de la tempesta et convoqui la memòria d'una persona concreta que ja coneixes. En canvi, quantes Filomenes coneixem la majoria dels catalans? Especialment els que no vivim en residències d'avis.

El nom de Glòria també fa pensar en conceptes religiosos –«gloria in excelsis», es canta en llatí– mentre que Filomena, a tot estirar, remet a la comèdia italiana Filumena Maturano, que a la majoria de lectors no els sonarà gens ni mica. A més a més, com va explicar en Salvador Redó aquí al costat, es dubta que santa Filomena existís realment. I les llegendes de l'antiga Grècia narraven que una Filomena d'Atenes va matar el fill de l'home que l'havia violada, el va cuinar i l'hi va servir per sopar. Quin caràcter!