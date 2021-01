Setmana clau

Aquesta és una setmana decisiva per saber si estem en condicions o no de retornar a certa normalitat. Les aules van tornar a acollir alumnes ahir, en una mesura que ha suscitat molta recança per part de diversos experts en matèria epidemiològica. Veurem quins són els resultats del retorn, que arriba, a diferència de la primera onada, amb una nova soca, ens alerten, força més contagiosa. D'altra banda, aquests dies començaran a brotar a les dades covid de Salut els infectats pels voltants de Cap d'Any. A més, a finals de setmana sabrem si s'autoritzen sanitàriament les eleccions al Barça i al Parlament, dos comicis que tenen aturada la política del país i la seva principal institució esportiva en un moment en què arreu del planeta qui no corre vola i qualsevol retard en la presa de decisions (no només des del punt de vista mèdic) suposa un suïcidi en l'evolució postpandèmia. També servirà, aquesta setmana, per veure si estem preparats per a una normalitat no només quant al calendari i la salut, sinó també quant a la qualitat democràtica global. Als Estats Units es posa en marxa l'impeachment per inhabilitar Trump mentre creuem els dits perquè no cometi el penúltim error des de la Casa Blanca. Desconeixem en realitat els efectes de l'ona expansiva del trumpisme. Temin el pitjor.