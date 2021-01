Testos a les escoles

Aavui comença en centres educatius de Manresa la campanya de cribratge del professorat, que al conjunt de la regió ha de sotmetre a testos PCR uns 13.000 professionals. L'operació no tindria cap novetat especial si no fos perquè, en aquesta ocasió, seran els mateixos cribrats els que s'aplicaran el bastonet que s'utilitza per recollir la mostra que s'analitzarà. La iniciativa de la Generalitat ha tingut, en general, bona acollida entre els professors. Majoritàriament, han acceptat practicar-se ells mateixos la prova. Si el procés d'anàlisi és eficient i, al cap d'un o dos dies, se sap el resultat de la prova, els centres tindran una fotografia completa de l'estat de la qüestió (si tarden més no haurà servit de res), i el cribratge serà realment útil en un moment de gran pressió pandèmica. Si l'operació surt bé s'haurà avançat en una direcció inevitable. Els testos, que a la primavera eren matèria restringida, s'aniran convertint, cada vegada més, en una eina d'ús comú autogestionada que les administracions han d'oferir amb la màxima facilitat. Testos per a tothom, arreu i ràpid. Imprescindible.